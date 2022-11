Llorente, polemica in campo con Simeone: il messaggio social

Liga, Muriqi condanna Simeone alla sconfitta

Nervi tesi all'Atletico Madrid: parla Llorente

Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, nel corso del match contro il Maiorca si sarebbe verificata un’incomprensione tra la panchina dell'Atletico Madrid e il centrocampista Marcos Llorente. Simeone, in preda all'agitazione per il risultato negativo che andava delineandosi in quel di Palma di Maiorca, ha chiesto a Koke, uomo-squadra dell'Atletico Madrid e sostituito al 69' da De Paul, di aiutarlo a guidare gli undici in campo dalla panchina per cercare di recuperare il match. Il 30enne centrocampista ha richiamato a sé l'attenzione di tutti i giocatori, Llorente compreso, che avrebbe però snobbato le indicazioni del compagno di squadra facendo infuriare Simeone. Un atteggiamento imperdonabile per il tecnico argentino, sul quale però lo stesso Llorente ha voluto fare chiarezza, specificando che si è trattato di un evidente malineteso: “Da calciatore professionista ho sempre rispettato le indicazioni del mio allenatore", scrive il 27enne centrocampista in un tweet. "Giochiamo molto distanti tra noi, con molto rumore, e spesso non sentiamo le istruzioni che giungono dalla panchina. Ho un ottimo rapporto con Simeone.Non dobbiamo cercare quello che non esiste. Siamo un gruppo solido, unito e solo così possiamo andare avanti“.