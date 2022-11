"Real Madrid: Odriozola possibile obiettivo della Juventus"

Al momento l'ex Viola non ha ancora registrato una singola presenza coi Blancos , con Carlo Ancelotti che, come sostituto di Carvajal sulla fascia destra, gli preferisce spesso Lucas Vázquez, Rüdiger o Nacho .

Juventus su Odriozola per gennaio

Odriozola ha un contratto in scadenza nel 2024 e, secondo Mundo Deportivo, la sua volontà sarebbe quella di rimanere nella capitale spagnola almeno fino alla fine di questa stagione.

Il 26enne tuttavia non gioca, e potrebbe diventare un obiettivo della Juventus, che sta cercando di rinforzare il ruolo di terzino destro.

Sempre Mundo Deportivo, che riprende voci provenienti anche dall'Italia, parla di una trattativa ormai avanzata tra Juve e Real, coi due club che si incontreranno ancora nel corso della pausa per il Mondiale in Qatar. L'idea sarebbe quella di un prestito di sei mesi, con il Real che sarebbe anche disposto a cederlo in via definitiva dietro pagamento di una cifra attorno ai 10 milioni di euro.