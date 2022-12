Clamoroso: Ronaldo si allena col Real. Ma c'è un motivo

MADRID (SPAGNA) - Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé. Reduce dalla cocente eliminazione con il 'suo' Portogallo ai quarti di finale del Mondiale qatariota , il fuoriclasse sta vivendo settimane molto movimentate: dall'addio a Qatar 2022 passando per la rescissione consensuale con il Manchester United . E non finisce qui: l'asso classe 1985 affronta ora un passaggio quasi definitivo a 37 anni, quello di scegliere quella che potrebbe essere l'ultima squadra della sua carriera. Altro lavoro per Jorge Mendes con il quale i rapporti si sarebbero incrinati: sul tavolo c'è l'offerta dei sauditi dell' Al Nassr ma Ronaldo starebbe valutando attentamente il proprio futuro.

Bomba dalla Spagna: Ronaldo si allena a Valdebebas!

A pochi giorni dall'eliminazione del Portogallo dal Mondiale, l'asso di Funchal ha fatto ritorno a Valdebebas, il centro sportivo del Real Madrid. Secondo Marca, il campione lusitano sarebbe tornato dopo 4 anni in quella che è stata la sua casa per nove stagioni per allenarsi da solo e non perdere la forma alla ricerca di una squadra. Dopo aver chiesto e ottenuto il relativo permesso dal Real Madrid, Cristiano Ronaldo avrebbe infatti utilizzato un campo diverso da quello che ha ospitato, questa mattina, l'allenamento della prima squadra guidata da Ancelotti. Il ritorno di Ronaldo a Valdebebas dimostrebbe il solido rapporto tra il portoghese e il club 'merengue'. Secondo la stampa spagnola, l'asso lusitano, pur trovandosi nel centro sportivo dei 'Blancos', non avrebbe avuto alcun contatto con i suoi ex compagni di squadra.