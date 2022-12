Depay, quanto costa la bottiglia di vino con cui ha festeggiato Natale. Spoiler: tanto

BARCELLONA (SPAGNA) - Reduce dall'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale 2022 contro l'Argentina nella lotteria dei rigori, Memphis Depay è tornato a Barcellona per godersi qualche giorno di tranquillità prima di tornare al lavoro con i Blaugrana di Xavi. Proprio nella città catalana, l'attaccante olandese ha trascorso le vacanze di Natale: l'ex giocatore del Lione ha infatti scelto un ristorante esclusivo a Barcellona per godersi al meglio la cena del 25 dicembre. Il luogo non è altro che il ristorante Nobu, situato nell'omonimo hotel, nel centralissimo quartiere Sants.