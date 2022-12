Atletico, l’incredibile critica di Simeone: “Ecco chi non sta dando tutto”

La stellina Joao Felix , di cui si parla tanto anche in chiave mercato, è il primo argomento toccato da Diego Simeone: “C'è un bel rapporto di lavoro. Da quando sono in questo club, non ho mai smesso di cercare il meglio per la squadra, al di là di alcune divergenze tra le persone perché non possiamo essere d'accordo su tutto. Fino all'ultimo giorno io e i calciatori daremo il massimo”.

Aggiunge: "Quello che conta per me è la squadra e Joao Felix è importante per la squadra. Se ci trasmette quello che abbiamo visto ai Mondiali sarà molto importante. Ha le condizioni e il talento e la squadra ha bisogno delle sue qualità". Simeone non commenta le voci di un possibile addio del portoghese: "Non c'è conferma di una sua partenza, vivo alla giornata e cerco di risolvere le situazioni e le circostanze che devo sostenere. Cerco di vincere la partita, che è l'importante".

Simeone: “Abbiamo una grande rosa, 4 erano alla finale mondiale”

Dopo aver liquidato l'argomento caldo, Simeone si concentra anche su se stesso: “Abbiamo una grande rosa, quattro giocatori in finale di Coppa del Mondo, forse quello che non sta dando il massimo è l'allenatore. Abbiamo una grande squadra. Sono io quello che deve migliorare in modo che possano alzare il loro livello nella Liga. Sono più o meno gli stessi nomi che hanno vinto il campionato, con le eccezioni di Trippier e Suárez. C'è Correa, Carrasco, Joao, Giménez. Aggiungiamo Griezmann. L'allenatore è quello che sta fallendo di più".