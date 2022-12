Liga, una doppietta di Benzema regala la vetta al Real Madrid

Partita caliente

Dopo il sentito minuto di silenzio dedicato a Pelé, con Ronaldo il Fenomeno, proprietario del Valladolid, visibilmente commosso in tribuna d’onore, inizia una partita intensa, con diversi episodi controversi. I blancos, in particolare, chiedono due rigori, per un fallo di mano di Javi Sanchez e per una spinta di Joaquin Fernandez su Asensio, mentre i locali protestano a viva voce per un contatto sospetto di Alaba su Sergio Leon, ma il signor Munuera Montero non ne vuol sapere. Nel mezzo di tante giocate polemiche, Benzema si divora una rete che pareva fatta, sparando altissimo a porta vuota, dopo una respinta di Masip su un primo tiro di Vinicius. Sul fronte opposto, il più vivace è Aguado, che varcata la mezz’ora si vede negare il gol da Courtois, che vola per togliere la palla dall’incrocio dei pali.