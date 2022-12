Al Valencia non basta Cavani, la Real Sociedad scavalca l'Atletico

Bufera in Liga, insulti razzisti a Vinicius: la dura risposta dell'attaccante del Real

Valencia rimontato

Come in tutti gli altri stadi, un minuto di silenzio in memoria di Pelé precede l'avvio del match anche nel ristrutturato 'Estadio de la Ceramica', nuovamente pronto ad ospitare un Villarreal (nella prima parte della stagione costretto a 'emigrare' proprio a Valencia, sul campo del Levante) che nel 2023 festeggerà il centenario. Graziata in avvio da Gerard Moreno (incredibile l'errore a porta vuota al primo minuto) la squadra di Gattuso cresce con il passare dei minuti: straordinari per Reina (preferito a Rulli tra i pali e titolare come l'ex della serata Albiol in difesa), che sventa un paio di pericoli ma al 21' deve arrendersi al sinistro dell'altro ex napoletano Cavani, al quinto gol in otto partite di Liga. I padroni di casa faticano a reagire ma tornano in corsa a un passo dall'intervallo, quando il Valencia si fa sorprendere da un lancio lungo per Gerard Moreno che affonda a sinistra e crossa per Chukwueze, abile ad agganciare in area con il sinistro e a pareggiare i conti (45'): si val riposo sull'1-1 e con Gattuso furioso per la disattenzione dei suoi. Il peggio deve però ancora venire per 'Ringhio', salvato al 60' da Mamardashvili (splendida la parata sul sinistro all'angolino di Gerard Moreno) ma beffato nel finale dal subentrato Foyth, che all'88' insacca di testa su assist di Parejo. A far festa è così il Villarreal, che rischia persino il tris nel recupero (paolo di Capoue al 96') e sale al settimo posto, ora a +5 sul Valencia.

Villarreal-Valencia 2-1: statistiche e tabellino

Real Sociedad senza affanni

Si riprende invece la terza posizione la Real Sociedad, che alla 'Reale Arena' piega l'Osasuna e torna così a +2 sull'Atletico Madrid (vittorioso in anticipo contro l'Elche). A sbloccare la sfida di San Sebastian è Mendez, che dopo uno scambio con il giapponese Kubo si libera di Cruz e con il sinistro piazza la palla in fondo al sacco (22'). Nella ripresa poi la Real Sociedad mette in cassaforte il risultato con Sorloth, che finalizza l'assist di Mendez a sua volta innescato con il tacco da David Silva (64'). Finisce 2-0 per i baschi che oltre al ritrovato terzo posto festeggiano anche il ritorno di Oyarzabal, di nuovo in campo dopo 289 giorni di assenza.

Real Sociedad-Osasuna 2-0: statistiche e tabellino