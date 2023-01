Turno "standard" in Coppa del Re in Spagna, con le Big che accedono tutte agli ottavi di finale. Vince solo di misura il Real Madrid, che deve aspettare l'acuto di Rodrygo per aver ragione del piccolo Cacereno. Agli ottavi anche il Villarreal, che travolge 5-1 il Cartagena, l'Espanyol, che piega ai supplementati il Celta, Il Valencia di Gattuso, vittorioso a La Nucia, il Gijon e il Levante. La sorpresa arriva dal piccolo Ceuta, che piega l'Elche.