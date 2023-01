L’avversario di Coppa si scaglia contro Ancelotti: “Cerca scuse”

Botta e risposta tra Carlo Ancelotti e Julio Cobos , allenatore del Cacereño , club della Segunda Division in Spagna, dopo la gara di Coppa del Re, vinta dai Blancos con uno striminzito 1-0. Il tecnico italiano si era lamentato delle condizioni del campo di gioco. "Non si può giocare a calcio su terreni così. E' un altro sport. E bello che le piccole possano combattere con le più grandi. I tifosi sono contenti, ma vorrebbero anche vedere belle partite, su campi migliori"

"Ancelotti? Sono tutte scuse"

Non si è fatta attendere la risposta di Cobos: "Sono rimasto sorpreso dalle sue parole. Ancelotti è più vecchio di me e ha giocato in campi peggiori di questi. Altre squadre hanno giocato quì e non si sono lamentate. Comunque quando giochi su un campo brutto, chi ha più tecnica dovrebbe essere favorito. Sono tutte scuse"