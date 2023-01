Coppa del Re, Barcellona avanti con Fati. Muriqi trascina il Maiorca

Nessuna sorpresa in Coppa del Re, ma che fatica per il Barcellona, che supera solamente ai supplementari l'Intercity grazie all'acuto di Fati. Non che sia stata più facile per il Maiorca, che per eliminare il piccolo Pontevedra piegato solo all'extra-time con l'ingresso dell'ex Lazio Vedat Muriqi, autore di un assit e di un gol. Passano il turno come da pronostico anche il Siviglia, manita al Linares, con tripletta di En Nesyri, l'Atletico, che regola l'Oviedo con Llorente e Barrios, e la Real Sociedad, che passa di misura con il Logrones grazie a un gol di Navarro. Avanti anche l'Alaves che piega il Valladolid grazie alla rete di Sylla.