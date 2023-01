Liga, frenata Real Madrid: vince 2-1 il Villareal!

VILLARREAL (SPAGNA) - Ritorno alla Liga amaro per il Real Madrid, che esce sconfitto dal rinnovato Stadio della Ceramica di Villarreal. Succede tutto nel secondo tempo, con l’immediata rete di Yeremy Pino, che sblocca il risultato, a cui fanno seguito, nel giro di pochi minuti, il rigore del pareggio di Benzema e quello del definitivo 2-1 insaccato da Gerard Moreno. Risultato che permette al Sottomarino giallo di agganciare, al quarto posto, l’Atletico Madrid. Tra dieci giorni, la rivincita negli ottavi di Coppa del Re, come stabilito dal sorteggio di oggi. E, domani, in caso di punti al Civitas Metropolitano contro i colchoneros, per il Barça sarebbe di nuovo vetta solitaria.

TUTTO SULLA LIGA Un po’ di Napoli Difesa dal forte accento napoletano per Quique Setien, che salutato Geronimo Rulli, che nel frattempo è passato all’Ajax, scommette sull’usato sicuro, Pepe Reina, tra i pali. Davanti a lui un maiuscolo Raul Albiol, spalleggiato da Pau Torres. In attacco, poi, c’è il temibile tridente formato da Chukwueze, Gerard Moreno e Yeremy Pino. Ancelotti, da parte sua, risponde col meglio a disposizione, compensando l’assenza dell’acciaccato Carvajal con lo spostamento sulla fascia di Militao. A fare coppia con Alaba, nel cuore della difesa, così, riappare Rudiger. Nel fronte offensivo, Valverde viene preferito nuovamente a Rodrygo per dan man forte a Benzema e Vinicius.

A viso aperto Parte col piglio giusto il Villarreal e, dopo un paio di assalti, centra in pieno il palo con un elegante colpo di tacco di Coquelin, trovato a centro area dall’attivo Alberto Moreno. Scampato il pericolo, i blancos si svegliano e iniziano a rispondere colpo su colpo, trovando spesso e volentieri, nel monumentale Albiol il principale ostacolo. Le principali occasioni per i ragazzi di Ancelotti capitano tra piedi di Militao e Vinicius, ma il primo si vede contrastato sul più bello da Yeremy Pino e il secondo trova l’opposizione del reattivo Reina. Il più attivo tra i locali è, invece, Alex Baena, che sfiora per due volte il bersaglio grosso da fuori area.