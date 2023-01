Clamoroso Real Madrid: l'incredibile fatto storico accaduto nella partita con il Villarreal

ROMA - Inizia male il 2023 del Real Madrid di Carlo Ancelotti che viene superato allo stadio della Ceramica dal Villarreal. I blancos rimediano la terza sconfitta stagionale, la seconda in Liga: dopo i 3-2 sofferti con Lipsia e Rayo Vallecano, con il Sottomarino Giallo che infila così la sesta vittoria consecutiva tra Liga e coppa. Ma la notizia del giorno in casa madrilena è che per la prima volta in 121 anni di storia e dopo 450 partite, negli undici titolari non c'erano spagnoli. Un fatto curioso che sta facendo il giro del mondo e che continuerà a far parlare per qualche giorno. E' proprio il caso di dirlo...la prima volta non si scorda mai.