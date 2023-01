A margine della clamorosa sconfitta del Real Madrid in casa del Villarreal, nell'anticipo della 16ª giornata di Liga, successo vitale per il Maiorca, che supera 1-0 il Valldolid grazie alla rete in pieno recupero di Prats, e pirotecnico 2-2 nel derby catalano tra Espanyol e Girona, con le reti di Villa, Puado, Joselu ed Herrera.