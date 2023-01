Liga, vittorie da Champions League per Real Sociedad e Betis. Colpo Siviglia

Almeria-Real Sociedad 0-2, tabellino e statistiche

Betis corsaro e quarto posto in solitudine

Bel balzo in classifica anche per il Betis Siviglia, che passa sul campo del Rayo Vallecano 1-2 e che si issa al quarto posto in classifica, con un punto di vantaggio su Atletico e Villarreal. Succede tutto nel primo tempo con gli andalusi che si portano in vantaggio dopo 7' con l'autogol di Balliu e che dopo il pari di Camelo trovano il gol partita con Luiz Henrique.

Rayo Vallecano-Real Betis 1-2, tabellino e statistiche

Siviglia, una vittoria pesantissima

Fanno festa anche i cugini del Betis: il Siviglia per la prima volta in stagione esce dalla zona retrocessione, superando 2-1 il Getafe. Gli andalusi superano i madrileni grazie alle reti di Acuna e Mir, l'ex Roma, Borja Mayoral per la bandiera ospite.

Siviglia-Getafe 2-1, tabellino e statistiche