Athletic occasione persa: 0-0 con l'Osasuna e niente quarto posto

BILBAO (Spagna) - Occasione persa per l'Athletic Bilbao, che nel posticipo della 16ª giornata di Liga, non va oltre lo 0-0 in casa contro l'Osasuna. mancando l'aggancio al Betis Siviglia, al quarto posto in classifica e restando invece alle spalle di Atletico e Villarreal. Il Var nega il gol a Gorka Guruzeta, che poi lascia il posto all'evanescente ex Torino Berenguer. Budimir dall'altro lato non punge, ma gli ospiti sfiorano comunque il colpaccio allo scadere, con Manu Sanchez che costringe al provvidenziale intevento Unai Simon, estremo difensore della Nazionale spagnola.