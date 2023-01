Liga, Real Sociedad "terza forza": Athletic ko nel derby basco

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Il derby basco è della Real Sociedad , che supera l' Athletic Bilbao 3-1 e si conferma terza forza della Liga , issandosi solidamente alle spalle del duo di testa formato da Barcellona e Real Madrid , staccando il Villarreal, che nell'anticipo del venerdì non era andato oltre il pari con il Celta . E' Sorloth a portare avanti i padroni di casa, che raddoppiano grazie a Kubo , prima della rete ospite firmata da Sancet . Oyarzabal su rigore chiude il conto nella ripresa.

Stop per il Siviglia, blitz Rayo a Valladolid, Maiorca ko a Pamplona

Negli altri anticipi del sabato della 17ª giornata, primo stop del 2023 per il Siviglia, che si illude a Girona grazie alla rete di Nianzou, ma che cade nella ripresa sotto i colpi dell'ex Reggina Stuani e di Herrera, che lascia gli andalusi al 17° posto in classifica. Colpaccio esterno del Rayo Vallecano, che passa in casa del Valladolid grazie all'acuto di Palazon, che riscatta l'errore dal dischetto nel primo tempo. Il Maiorca di Muriqi cade invece a Pamplona, superato 1-0 dall'Osasuna, che si impone con il guizzo di Oroz.

