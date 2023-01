Benzema e la tensione con Ronaldo: "C'è un motivo se non ci siamo salutati"

ARABIA SAUDITA - Il Real Madrid è in Arabia Saudita per preparare la finale di Supercoppa di Spagna, in programma questa sera (domenica) alle 20 contro il Barcellona. Il Clásico nella terra che è diventata anche di Cristiano Ronaldo , che non ha resistito ed è passato a salutare i suoi vecchi amici del Real da nuovo giocatore dell'Al Nassr. Non Benzema però, e il motivo lo ha spiegato lo stesso attaccante francese.

Benzema e il mancato saluto a Ronaldo

Nella conferenza stampa alla vigilia della finale Benzema ha stroncato le voci che lo hanno accusato di non aver salutato Ronaldo: "Penso che Cristiano stia bene qui, ieri era qui con noi, gli auguro di fare tanti gol e che faccia la differenza. Prima di tutto, non abbiamo bisogno di una foto per dire che siamo amici, le foto vanno su Instagram o Twitter e quello è un altro mondo. Non ne ho bisogno, eravamo in allenamento e lui era lì ma non ho avuto il tempo di salutarlo perché poi ha iniziato ad allenarsi e non l'ho più visto. Spero di vederlo domani per salutarlo".