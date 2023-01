Cadice rimontato dall'Elche: Ponce risponde a Ocampo

CADICE (SPAGNA) - Festa rovinata sul più bello per i tifosi del Cadice, che continuano a sognare l'arrivo del laziale Luis Alberto e intanto vedono sfumare la seconda vittoria dei loro attuali beniamini, rimontati sull'1-1 al 'Nuevo Mirandilla' dal fanalino di coda Elche (mai vittorioso finora) nel match valido per la 17ª giornata di Liga. Un pari che arriva dopo il successo conquistato in trasferta contro il Valencia di Gattuso e non consente agli andalusi (ora terz'ultimi) di uscire dalla zona retrocessione.