Coppa del Re, poker del Valencia di Gattuso: Cavani Matador, segna anche Kluivert

GIJON (Spagna) - E' un vero e proprio show quello del Valencia di Rino Gattuso nel turno di Copa del Rey, che vale ai levantini la qualificazione ai quarti di finale. A Gijon è 0-4 per i ragazzi di Ringhio, trascinati da un Cavani in giornata di grazia e autore di una doppietta; in gol anche l'ex romanista Kluivert e il solito Lino.