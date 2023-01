La trasferta del Barcellona è pazzesca: la squadra viaggia con gli elicotteri!

BARCELLONA - Trasferta particolare per il Barcellona: i blaugrana sono infatti attesi dal Ceuta per gli ottavi di finale di Coppa del Re. E già di suo l'avversaria di turno è del tutto particolare, visto che il Ceuta milita nel terzo livello del calcio spagnolo (la nostra Serie C) si è qualificato a sorpresa per gli ottavi ed è anche attualmente all'ultima posizione nel proprio campionato. Ma le peculiarità della trasferta non si esauriscono qui, visto che Ceuta è localizzata in nordafrica, trattandosi di una semi-enclave del territorio marocchino, esattamente di fronte a Gibilterra, con la quale Ceuta rappresentava le antiche colonne d'Ercole. E allora anche il Barcellona ha voluto aggiungere un ulteriore dettaglio particolare a questa trasferta: la squadra è dapprima volata a Malaga da dove si è spostata in elicottero alla volta di Ceuta. Una scelta molto probabilmente legata alla scomodità del viaggio, visto che Ceuta non è dotata di un aeroporto e lo staff e i tecnici hanno voluto evitare il trasferimento in nave.