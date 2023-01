MAIORCA (Spagna) - Anticipo della 18ª giornata di Liga che vede il Maiorca piegare il Celta Vigo per 1-0. Decide per i padroni di casa la rete di Daniel Rodriguez al 52'. A secco e sostituito l'ex Lazio Muriqi. Il Maiorca sale così a 25 punti in classifica, mentre il Celta resta fermo a quota 17.