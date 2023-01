La furia di Monchi per un gol annullato a Lamela diventa virale: “Un nuovo show”

SIVIGLIA - Tre punti pesantissimi quelli conquistati dal Siviglia in casa contro il Cadice nel match salvezza. La vittoria della squadra di Sampaoli è arrivata all'89' grazie ad un rigore di Rakitic, ma quello che ha fatto discutere e infuriare soprattutto il ds del Siviglia Monchi è stato un episodio alla fine del primo tempo che ha riguardato Lamela: l'ex Roma ha segnato, ma l'arbitro, richiamato dal Var, ha annullato tutto per fuorigioco attivo (precedente alla rete) di Oliver Torres.

Furia Monchi

L'annullamento del gol ha strozzato l'urlo in gola alla panchina del Siviglia e ha scatenato la reazione di Monchi, che è sceso fino in campo per protestare. "È una vergogna", ha detto il ds, che poi ha calciato con rabbia una bottiglietta prima di essere calmato e allontanato dai suoi giocatori, evitando così un confronto acceso con l'arbitro. Per "Marca" quello del direttore è stato un "nuovo show". A fine gara l'ex Roma è tornato in campo, stavolta però per festeggiare la vittoria e abbracciare Rakitic, decisivo con il gol-partita.