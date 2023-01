Liga, il Barcellona batte il Getafe e consolida il primato

BARCELLONA (SPAGNA) - Prosegue il momento positivo del Barça, che dopo aver fatto sua la Supercoppa di Spagna e aver conquistato i quarti di Coppa del Re, dove se la vedrà con la Real Sociedad, consolida il primato in Liga imponendosi per 1-0 sul Getafe. Risolve tutto Pedri, che trova il gol partita varcata la mezz'ora della prima frazione. Catalani momentaneamente a +6 sul Real Madrid, atteso dal posticipo della domenica sera con l’Athletic Bilbao.

Il vice Lewandowski Tutti a disposizione per Xavi, con l'illustre eccezione di Lewandowski, che sconta la seconda delle tre giornate guadagnate per l'espulsione e le successive proteste di Pamplona, e dell'altro squalificato Ferran Torres. Al posto del polacco, in avanti, tocca ad Ansu Fati, supportato da Raphinha e Dembelé. Quique Sanchez Flores risponde con un abbottonato 5-4-1, in cui si fa notare l'ex Roma Borja Mayoral, che parte sul fronte destro per appoggiare il centravantri turco Enes Unal.

La zampata di Pedri Come previsto, il Barça fa la partita, mentre il Getafe agisce di rimessa, pronto a ripartire in verticale non appena riconquistato il pallone. Il piano degli azulones, in un paio di occasioni, viene vanificato da altrettante posizioni di fuorigioco, ma Ter Stegen, comunque, dà subito la sensazione di essere in una buona giornata, vincendo due duelli con gli attaccanti madrileni, poi resi vani dalla segnalzione del guardalinee. I blaugrana, da parte loro, faticano a confezionare chiare occasioni da gol fino al 35’, quando l’ottimo Christensen ruba un pallone vicino alla linea di centrocampo ed innesta subito, sulla sinistra, Raphinha, lesto nel servire Pedri che allungata la zampata vincente. 4º gol in Liga per il baby blaugrana. Gli ospiti, poco dopo, evitano finalmente l’offside con Borja Mayoral, che però fallisce solo soletto davanti al glaciale Ter Stegen.