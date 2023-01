VILA-REAL (Spagna) - Vittoria pesantissima per il Villarreal, che piega di misura il Girona e aggancia al quarto posto in classifica l'Atletico a quota 31 punti. Decisivo il rigore di Parejo al 101', dopo che Moreno, sempre dal dischetto, si era fatto ipnotizzare da Gazzaniga. Niente da fare per il fanalino di coda Elche, che manca ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in Liga e non va oltre l'1-1 contro un Osasuna salito ormai a ridosso della zona "europea".