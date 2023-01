Liga, Gattuso mastica amaro: Valencia riagguantato dall'Almeria

VALENCIA (Spagna) - Nel posticipo della 18ª giornata di Liga solo un pari per il Valencia di Rino Gattuso, che dopo le belle prestazioni in Supercoppa e in Coppa del Re rallenta in campionato, pareggiando con l'Almeria per 2-2 e restando nelle sabbie mobili della classifica, mancando il salto di qualità.