Gattuso perde le staffe in aeroporto e rifila una manata a una telecamera

VALENCIA (Spagna) - La sconfitta rimediata in trasferta contro il Valladolid spinge il Valencia di Gattuso nelle zone calde della classifica del campionato spagnolo. La squadra, di ritorno dalla Castiglia - era attesa all’aeroporto di Manises dai tifosi che hanno avuto modo di confrontarsi con l’allenatore italiano e con alcuni giocatori valenciani.

L’episodio

Mentre Gattuso stava parlando con alcuni tifosi che avevano intenzione di dare un incoraggiamento alla squadra nonostante la situazione critica, un cameraman si è avvicinato per riprendere la scena. Ma l’allenatore, notato l’intruso, ha dato una manata alla telecamera allontanando in modo piuttosto brusco il malcapitato cameraman, intimandolo a non riprendere la scena.