Gattuso, addio al Valencia: contratto rescisso ufficialmente

Niente esonero, ma scelta condivisa

Prima il ko con il Valladolid, che conferma un trend negativo in Liga, poi le difficoltà in sede di calciomercato, con il mancato arrivo di rinforzi ritenuti fondamentali per il prosieguo della stagione e per raggiungere almeno l'obiettivo della salvezza. Questi i motivi alla base del divorzio, che non è il classico esonero, ma una risoluzione consensuale decisa dalle parti.