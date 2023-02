Ancelotti attacca: "Calendario fitto? Se i giocatori non riposano bisogna cambiare"

MADRID (SPAGNA) - "Stiamo superando i limiti". Così in conferenza stampa Carlo Ancelotti sottolinea il fitto programma che attende il Real Madrid nelle prossime settimane. Un tema "molto serio" per il tecnico madrileno che invoca un impegno collettivo "per cambiarlo". "Non sceglieremo le nostre partite, perché in questo club non è possibile", prosegue il tecnico italiano, mettendo in evidenza il fatto che in club come il Real Madrid ogni gara è decisiva. "Ma dovrò dosare i giocatori. È necessario. Perché? Perché il calendario che ci aspetta è... incredibile", aggiunge il tecnico alla vigilia del match di Liga con il Valencia al 'Bernabeu' in programma domani sera. "La Liga vuole organizzare le sue competizioni, anche la federazione, la Fifa e la Uefa... ognuno ha la sua strada. Risultato: i giocatori non possono avere giorni di riposo", tuona Ancelotti.