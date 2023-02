Liga, Raphinha e Lewandowski lanciano la fuga del Barcellona

SIVIGLIA (SPAGNA) - Quarta vittoria di Liga del 2023 per il Barcellona, che sbanca anche il Benito Villamarin nel recupero della 17ª di campionato, gara che era stata rimandata per l’impegno delle due compagini nella Final Four di Supercoppa di Spagna. Ad abbattere la resistenza del Betis ci pensano, nella ripresa, Raphinha e Lewandowski, subito in rete dopo gli ultimi tre turni saltati per squalifica. Di Koundé la goffa autorete che vivacizza il finale. Successo che permette ai catalani di arrivare al giro di boa a quota 50 punti, con 8 lunghezze di vantaggio sul Real Madrid, che domani cercherà di battere il Valencia per ridurre le distanze dalla vetta.

TUTTO SULLA LIGA Riecco Lewa Scontate le 3 giornate di squalifica guadagnate a Pamplona, riappare fin dal primo minuto Robert Lewandowski. Per il resto, orfano dell’infortunato Dembelé, Xavi scommette nuovamente sullo schema con un centrocampista in più, a scapito di un esterno offensivo di mestiere. Coesistono nuovamente tutti insieme, così, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri e Gavi, che dopo il rinnovo esibisce la nuova casacca numero 6 e parte alto sulla sinistra, con Raphinha confermatissimo sulla fascia opposta. Manuel Pellegrini risponde giocandosela con tutta l’artiglieria. Dietro al possente Borja Iglesias, in attacco, ci sono così i talentuosi Luiz Henrique, Fekir e Canales. Nelle retrovie, invece, tocca all’ex Lazio Felipe Luiz e all’ex Fiorentina Pezzella.

Pedri sciupone Ne viene fuori un primo tempo equilibrato, con i padroni di casa che si rendono subito pericolosi con uno spunto di Luiz Henrique, deviato da Balde, col pallone che esce di poco sul fondo. Il più pericoloso tra i blaugrana, invece, si rivela Pedri a cui capitano due grosse occasioni. Attorno al 20’, viene messo davanti a Rui Silva da un passaggio filtrante dell’ottimo Raphinha, ma finisce per incartarsi sul più bello. Prima dello scadere, poi, un rimpallo lo libera nuovamente in area, ma finisce per sparacchiare addosso al portiere portoghese.