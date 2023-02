Monchi e il like sbagliato sui social: la gaffe e il messaggio di scuse

ROMA - Prima un like "fortuito" e la conseguente bufera social, poi le scuse. In Spagna tutti parlano della gaffe dell'ex direttore sportivo della Roma Monchi, colpevole di un "mi piace " a un tweet in difesa del difensore del Valencia Gabriel Paulista, dopo il fallo shock ai danni di Vinicius Junior che gli è costato l'espulsione nella partita del campionato spagnolo tra Real Madrid e Valencia. Queste le parole del direttore: " Il "mi piace" che ieri sera ho dato a una pubblicazione in difesa dell'azione di espulsione di Paulista è stato ovviamente fortuito. Non posso essere affatto d'accordo con quel commento. - prosegue Monchi- L'azione, infatti, sembra eccessiva e fuori luogo. Mi scuso se qualcuno si è offeso"