Atletico Madrid, Correa segna ed esulta dopo la sostituzione: il motivo

Liga, frena l'Atletico Madrid: solo un pari con il Getafe

Correa festeggia in panchina, il motivo

Al minuto 60 Correa segna il primo gol della sfida, annullato però dall'arbitro per fuorigioco. Simeone decide dunque di richiamare in panchina l'argentino. In quel momento arriva il check del Var, che dichiara il goal regolare. Tutto l'Atletico corre fuori dal campo per abbracciare il compagno, che si era già seduto in panchina con il cappotto.