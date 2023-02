Liga, il Real Madrid si arrende al Maiorca di Muriqi

MAIORCA (SPAGNA) - Nuova battuta d’arresto per un Real Madrid falcidiato dagli infortuni, che esce sconfitto dal Son Moix di Maiorca. Decide la gara un’autorete di Nacho, che non lascia scampo al vice Courtois, Lunin. Il portierone belga, nel riscaldamento pre-partita, ha sofferto un malanno muscolare. A completare lo sfortunatissimo primo pomeriggio dei blancos, il rigore del possibile 1-1 fallito dall’ex Asensio. E, stasera, in caso di successo interno sul Siviglia, il Barça potrebbe portarsi a +8 dagli eterni rivali.

L'ennesimo ko Non può cominciare peggio la trasferta di Maiorca per il Real, che appena qualche minuto prima del fischio d'inizio perde Courtois, messo ko da un problema all'adduttore. Un'altra defezione pesantissima per i blancos, già privi di Benzema e Militao, fermati a loro volta da problemi muscolari nella recupero col Valencia di giovedì scorso. Fuori causa anche Mendy e con il convalescente Alaba che parte dalla panchina, Ancelotti si presenta con un quartetto difensivo d'emergenza e con Rodrygo come centravanti, supportato da Asensio e Vinicius. Il Basco Aguirre risponde con una solidissima doppia linea, alle spalle dell'unico terminale offensivo Vedat Muriqi.

Facciamoci del male Le numerose assenze pesano, eccome, per il Real, che per la prima volta in stagione conclude la prima frazione senza riuscire a inquadrare neppure una volta la porta dei baleari. Il Maiorca, concentrato nel chiudere tutti i varchi, non è che faccia molto di più, ma prima del quarto d’ora trova il modo di passare in vantaggio grazie a uno sfortunato autogol di Nacho, che nel tentativo di anticipare l’ex Lazio, Muriqi, finisce per mettere il pallone alle spalle di Lunin. Nel finale, sale la tensione, e Vinicius e Ceballos si guadagnano un cartellino giallo per uno. Il brasiliano era in diffida e salterà il prossimo confronto con l’Elche.