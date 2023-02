Festa Atletico col primo gol di Depay. Borja Mayoral sbaglia un rigore

SPAGNA - Nella 21ª giornata della Liga arriva il primo gol in maglia Atletico Madrid di Depay che rafforza il quarto posto (38 punti) della squadra di Simeone, vittoriosa di misura per 1-0 sul Celta Vigo in trasferta. L'ex attaccante del Barcellona decide il match con un gol di rapina all'89' e regala ai Colchoneros i tre punti, nonostante l'inferiorità numerica dal 70' per il rosso a Savic.

Getafe, Borja Mayoral sbaglia un rigore

Pareggio per 1-1 tra Getafe e Rayo Vallecano. Ospiti avanti con un'autorete di Arambarri nel primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa hanno la chance per il pari, ma l'ex Roma Borja Mayoral fallisce un rigore. Poco dopo il Getafe, in campo dall'inizio con l'altro ex giallorosso Villar, rimane in dieci per il doppio giallo ad Alena. Nonostante le difficoltà, però, arriva il pari con Unal. A tre minuti dalla fine il Rayo ha l'occasione di riportarsi avanti dagli undici metri, ma anche De Tomas spreca. Getafe a 19 punti, il Vallecano sale a quota 33.