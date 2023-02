Tebas annuncia: "Il Barcellona non riceverà sanzioni disciplinari"

BARCELLONA - "Non sarà possibile per il Barcellona ricevere sanzioni disciplinari". Sono le parole del presidente della Liga Javier Tebas sullo scandalo che ha travolto i blaugrana. Il Barcellona, dunque, non rischia nulla sul piano sportivo per aver pagato per tre anni, tra il 2016 e il 2018, quasi 1,4 milioni di euro a una società privata riconducibile a José María Enríquez Negreira, all'epoca dei fatti vice presidente del Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola.