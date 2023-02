Caos arbitri Barcellona, in Spagna pubblicano un documento riservato che rivela una verità sconcertante

Ci sono nuovi dettagli in merito allo scandalo sorto in Spagna e che vedrebbe nel centro della bufera il Barcellona . Il club catalano, infatti, avrebbe versato circa 1.4 milioni di euro dal 2016 al 2018 alla società Dasnil 95, di proprietà di José Maria Enriquez Negreira, all'epoca vicepresidente del collegio arbitrale della Liga.

La posizione del Barcellona e le minacce di Negreira

Il Barcellona ha spiegato la propria posizione attraverso un comunicato stampa, in cui sottolinea che il ruolo di Negreira fosse di consulenza. Un quadro "smontato" dal quotidiano El Mundo che ha pubblicato un fax in cui si leggono le minacce di Negreira nei confronti del club blaugrana, orientate a rivelare le irregolarità commesse dal Barcellona se avvesse sospeso le consulenze milionarie.

Il commento di Tebas

A commentare la questione è stato anche Javier Tebas, il presidente della Liga, che ha sottolineato che a livello sportivo non ci saranno sanzioni perché quanto accaduto è ormai in prescrizione dopo cinque anni. "Il discorso - ha proseguito Tebas - cambia a livello penale, vediamo come finisce questa indagine. Se non ci sono reclami penali nei confronti del club, allora questi fatti saranno archiviati".