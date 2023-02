Caso Barcellona, la rivelazione: la maxi cifra pagata al dirigente degli arbitri

I bonifici milionari

L’arrivo di Joan Laporta alla presidenza del Barcellona avrebbe implementato in maniera significativa i versamenti in favore del dirigente arbitrale: la somma per quelle che il Barça continua a definire consulenze tecniche sarebbero state implementate da 145.758 euro della stagione 2003/04 fino da arrivare a 573.398 euro nel campionato 2009/10. La successiva gestione affidata a Sandro Rosell ha mantenuto questi importi in modo uniforme fino al mandato di Josep María Bartomeu che in due anni ha pagato a José María Enríquez Negreira 1,6 milioni di euro per le presunte consulenze. Il dirigente avrebbe incassato in totale 6.659.488 euro.

Le fatture del club

L'Agenzia delle Entrate ha richiesto al club del Barça la documentazione a supporto dei pagamenti riconosciuti a Enríquez Negreira. E il club, presieduto all'epoca da Josep Maria Bartomeu, ha messo a disposizione del Tesoro 33 fatture. Il procedimento, prorogato lo scorso ottobre 2022, è stato aperto a seguito di denuncia di un privato ed è tuttora in corso. "Il Barcellona - ha commentato una fonte vicina al club - voleva assicurarsi con i predetti pagamenti che non venissero prese decisioni arbitrali contro di loro, cioè che tutto fosse neutrale".