Il Real Madrid si riporta a -5 dalla vetta

PAMPLONA (SPAGNA) - Nuovo successo per il Real Madrid, che a tre giorni dal poker rifilato all’Elche, sbanca anche l'El Sadar di Pamplona grazie alle reti di Fede Valverde e Asensio. Successo che permette ai blancos di riportarsi a -5 dal Barça, che domani sera è atteso dalla gara interna col Cadice. Ora, Modric e compagni hanno a disposizione tre giorni per recuperare le energie e, magari, anche qualche assente illustre, a cominciare da Benzema, per presentarsi al meglio alla sfida Champions col Liverpool di martedì prossimo.

TUTTO SULLA LIGA Emergenza blanca Diverse defezioni per Carlo Ancelotti, che si presenta a Pamplona privo degli acciaccati Benzema, Kroos, Mendy e del febbricitante Tchouameni. Il tecnico di Reggiolo, davanti a una retroguardia solida, forma dai quattro centrali di ruolo Nacho, Militao, Rudiger e Alaba, scommette sul terzetto di centrocampo formato da Modric, Camavinga e Kroos, con Valverde, in avanti, a sostegno dei due brasiliani Rodrygo e Vinicius. Il collega Jagoba Arrasate, da parte sua, non può contare sugli squalificati Juan Cruz e Chimy Avila. L’allenatore basco se la gioca col tridente offensivo formato da Ruben Garcia, Abde e dall’ex Crotone e Sampdoria, Ante Budimir.

L’indignazione di Ancelotti Ne viene fuori una gara intensa, col Real che, al 10’, sfiora il vantaggio con un’incursione di Vinicius, che sfugge a Moncayola, ma si vede la sua conclusione neutralizzata in qualche modo dall’estremo difensore locale Sergio Herrera. I navarri rispondono con una botta dalla lunga distanza di Moi Gomez, respinta da Courtois. Col passare dei minuti gli animi si scaldano e non manca qualche colpo proibito. Nel finale della prima frazione, dopo un tiro a giro di Budimir fuori di poco, scoppia una scaramuccia tra Moi Gomez e Vinicius, che si guadagnano un cartellino giallo per uno. Ancelotti non ci sta e, al fischio finale del primo tempo, raggiunge a centrocampo il direttore di gara Munuera Montero, per dirgliene quattro sul trattamento riservato allo stesso Vinicius.