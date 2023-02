Vinicius, frase oscena urlata all’arbitro: “Fai a farti fott…”. E non finisce qui

Le farsi di Vinicius all'arbitro

Il brasiliano si è più volte scagliato contro il direttore di gara, con frasi piuttosto chiare, riprese dalle telecamere: "Sei un figlio di ....", "vai a farti fott...". Vinicius era stato preso di mira dai tifosi avversari ad inizio partita. Durante il minuto di silenzio organizzato per commemorare le vittime del sisma in Turchia e in Siria, dalle tribune era partito un insulto chiaro rivolto al brasiliano: "Vinicius, figlio di ....", l'urlo che la tv ha fatto ascoltare in modo chiaro.