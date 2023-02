Liga, l'Espanyol vince e respira. Pari d'oro per il Siviglia con il Rayo

Nei match del pomeriggio della 22ª giornata di Liga, punti pesanti in chiave salvezza per Espanyol e Siviglia. I catalani tirano un sospiro di sollievo in pieno recupero, grazie al gol di Darder, che vale la vittoria in casa del fanalino di coda Elche e che regala una boccata d'ossigeno alla squadra di Martinez, che si tira fuori dalla zona caldissima della classifica. Stesso discorso per il Siviglia, che resta un punto davanti all'Espanyol grazie al buon pari rimediato sul campo del Rayo Vallecano, sesto in classifica, con i gol di Suso per gli andalusi e di Lejeune per i madrileni.