Liga, il Barcellona non si lascia distrarre dallo scandalo arbitrale

BARCELLONA (SPAGNA) - Pronta risposta del Barça, che all’indomani del successo del Real Madrid a Pamplona, batte per 2-0 il Cadice e rispedisce gli eterni rivali a 8 punti di distanza, dimostrando di non aver alcuna intenzione di farsi distrarre dallo scandalo arbitrale scoppiato nell’ultima settimana. I catalani risolvono la gara al termine del primo tempo, con un terribile uno due calato da Sergi Roberto e dal solito Lewandowski. Nella ripresa, Ter Stegen e due legni permettono ai balugrana di mantenere la porta inviolata per la 17ª volta dall’inizio del campionato. A partire da adesso Xavi potrà concentrarsi sul big match di Europa League con il Manchester United di giovedì prossimo. Si riparte dal 2-2 del Camp Nou.

Privo degli indisponibili Pedri e Dembelé e dello squalificato Araujo e con un pensiero al big match continentale dell'Old Trafford di giovedì prossimo, Xavi rimescola le carte rispetto alle ultime uscite e, oltre a cambiare diversi uomini, cambia pure lo schema, tornando all'ortodosso 4-3-3, dopo aver disputato diverse gare con quattro centrocampisti di ruolo. Riappare, così, nelle retrovie Eric Garcia, affiancato da Christensen nel cuore della difesa, mentre in avanti si rivedono Ferran Torres e Ansu Fati a dar man forte a Lewandowski in attacco. Sergio Gonzalez risponde con uno schema abbottonato, che prevede Roger come unico vero referente offensivo.