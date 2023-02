Il calcio spagnolo (senza il Real) condanna il Barcellona

In Spagna continua a far discutere il "Barcagate". I pagamenti sospetti del presidente blaugrana Laporta al vicepresidente della sezione arbitrale della RFEF (Federcalcio spagnola) (leggi qui) hanno scatenato l'ira di diversi club spagnoli. Oggi si è riunita la Commissione Delegata della Liga per discutere del caso Barcellona e le squadre, tra cui Atletico Madrid e Siviglia, hanno fatto un comunicato congiunto per condannare questi comportamenti. Diversi club, ma tra questi non c'è il Real Madrid.