Scandali, Manchester United e Messi: il Barça è su tre tavoli

Vietato farsi distrarre dallo scandalo arbitrale esploso giusto una settimana fa. Questa la consegna del Mes que un Club a Xavi e ai suoi ragazzi, decisi ad arrivare fino in fondo in Europa League , dopo essere stati eliminati per il secondo anno di fila dalla fase a gruppi di Champions. Missione tutt’altro che facile, visto che il Caso Negreira - impresa del Real Madrid ad Anfield a parte - sta monopolizzando l’attenzione dei media iberici. Curioso, ma in realtà neppure troppo, il silenzio della Casa Blanca sulla questione. Per il momento non c'è stata alcuna presa di posizione ufficiale da parte del Real, ad eccezione del rifiuto, comunque significativo, di non sottoscrivere il documento firmato da tutti gli altri club di Primera e Segunda Division, che dopo aver manifestato tutta la loro «indignazione e preoccupazione», hanno preteso che venga fatta chiarezza sulla scomoda relazione che ha legato, pare per oltre 17 anni, il Barça all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, Enriquez Negreira , che in quel lasso di tempo, ha percepito per i suoi servizi una cifra prossima ai 7 milioni di euro. «Credo che il Real non parli perché scommette forte sulla Superlega e non vuole rovinare la relazione col suo alleato», la lettura dell’ex arbitro Sergi Albert Gimenez, che ha detto la sua a Radio Marca. «Negreira si è sempre vantato della sua influenza sui colleghi e della sua leadership all’interno del comitato degli Arbitri».

Europa in bilico

Dopo il 2-2 dell’andata, il Barça ha bisogno di una grande notte all’Old Trafford per non trovarsi fuori dall’Europa. Questa la stretta attualità. Ma nel quartier generale blaugrana inizia a serpeggiare una certa preoccupazione che un’esclusione dal calcio continentale possa arrivare per altre vie. Se il crimine di corruzione tra privati su cui s’indaga - Laporta ha dichiarato 48 ore fa che al Barça non è stato ancora comunicato nulla a riguardo - dovesse trovare conferma, infatti, secondo la Legge dello Sport spagnola non potrebbe arrivare alcuna condanna sportiva, perché trascorsi tre anni, ci sarebbe la prescrizione, ma il presidente della Lega, Tebas, ha già fatto sapere che la stessa Legacalcio iberica chiederà direttamente a Uefa e Fifa d’intervenire. La relazione con Ceferin, dopo lo scontro aperto sulla Superliga, è a dir poco tesa e il Barça teme sanzioni, che possono arrivare fino all’esclusione dai tornei organizzati dalla stessa Uefa.

Niente aiuti

Alla vigilia del big match con i red devils, Xavi ha sfiorato la questione arbitri quando gli è stata ricordata la confidenza fatta al nostro d irettore, nelle ultime ore, da Kalle Rummenigge, che ha ammesso, testuale, «ogni volta che giocavamo in Spagna avvertivo una strana sensazione». Educata, ma ferma, la replica del tecnico catalano: «Tutto il rispetto per Rumenigge, ma io non ho mai avuto l’impressione, né in Spagna né in Europa, di aver ricevuto alcun aiuto da un arbitro». Più urgente, per Xavi, trovare il modo più efficace per supplire le assenze degli infortunati Dembelé e Pedri e dello squalificato Gavi. «Abbiamo valide alternative, ma dovremo metterci tanto ordine e intensità». Qualche problema, sul fronte inglese, anche per Ten Hag. «Martial non ci sarà, per Antony decidiamo all’ultimo, mentre McTomminay è già tornato in campo», il quadro abbozzato dall’allenatore olandese. Nel frattempo, Leo Messi è spuntato a Barcellona, dove si è ritrovato con i vecchi amici Busquets e Jordi Alba, alla vigilia della loro partenza per Manchester. E, a quanto pare, il padre procuratore Jorge si è finalmente incontrato con Laporta dopo la burrascosa separazione di due estati fa. La Pulce va a scadenza a giugno e, in città, seppur timidamente, si sogna il grande ritorno.