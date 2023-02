Liga, Muriqi non basta al Maiorca. Rayo, adesso è crisi

Un eurogol dell'ex Lazio non salva gli isolani dalla sconfitta in casa dell'Espanyol, trascinato da uno scatenato Braithwaite. Quinto ko consecutivo per il Vallecano dell'altro ex biancoceleste Escalante, che si fa sorprendere dal Cadice

© Getty Images