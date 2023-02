Liga, l’Athletic cade in casa con il Girona, il Celta batte il Valladolid

Brutta frenata per Athletic

L’Athletic Bilbao perde in casa contro il Girona compiendo una brusca frenata per la corsa che porta in Europa. La formazione biancorossa compromette la propria partita già nel primo tempo; non è una giornata particolarmente propizia per i padroni di casa, gli ospiti trovano il vantaggio in avvio con Aleix Garcia, e raddoppiano poco dopo grazie a un’autorete di de Marcos. L’Athletic accorcia le distanze con Berchiche, ma nel recupero del primo tempo un altro autogol di Vesga rimette la partita in salita. A ridosso del novantesimo Raul Garcia accorcia le distanze quando ormai è troppo tardi.

Athletic Bilbao-Girona 2-3, il tabellino

Il Celta si mette al sicuro

Nello scontro salvezza tra Celta e Valladolid prevalgono i padroni di casa che conquistano tre punti di vitale importanza. Il vantaggio del Celta arriva dopo diciassette minuti grazie a Seferovic, il raddoppio porta la firma di Veiga e arriva poco dopo la mezz’ora. Con il risultato al sicuro, i galiziani trovano il terzo gol nella ripresa, ancora con Veiga. Il Celta stacca di tre punti il Valladolid, lasciando momentaneamente la zona retrocessione.

Celta-Valladolid 3-0, il tabellino