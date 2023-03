Real Sociedad fermata dal Cadice: paura per Fali, immobilizzato in barella

SAN SEBASTIAN (Spagna) - Frena ancora la Real Sociedad , prossima avversaria della Roma di Mourinho negli ottavi di finale di Europa League , che nell'anticipo della 24ª giornata di Liga non va oltre lo 0-0 in casa contro il Cadice . Per i baschi guidati da Alguacil si tratta di un nuovo mezzo passo falso, che segue all'inopinato ko con il Valencia e che rischia di rendere vana la grande prima parte di stagione dei baschi, ancora terzi, ma con un vantaggio ormai minimo su Atletico e Betis.

Paura per Fali e maxi recupero

La coda di un match già di per sé combattuto e ricco di pathos, ha visto un maxi recupero di oltre 10 minuti per il grave infortunio subito dal difensore del Cadice, Fali, che dopo un contrasto durissimo con Le Normande ha avuto la peggio ed è uscito in barella, con tanto di collarino ad immobilizzarne il collo, per essere trasportato in ospedale per accertamenti.

Liga, Real Sociedad-Cadice 0-0: tabellino e statistiche

Liga, la classifica

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport