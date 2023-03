Liga, occasione mancata per l'Osasuna: con il Celta è solamente 0-0

PAMPLONA (Spagna) - La 24ª giornata di Liga si chiude con un pari a reti bianche tra Osasuna e Celta. La squadra di mister di Jagoba Arrasate non va oltre lo 0-0 in casa con il Celta e perde l'occasione di agganciare il settimo posto del Rayo Vallecano. I padroni di casa salgono comunque in ottava posizione con 34 punti, mentre i galiziani si portano a quota 28 punti, a +3 dalla zona retrocessione.