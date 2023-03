Liga, il Real Madrid torna a vincere: battuto l'Espanyol. Barcellona a +6

MADRID - Il sabato della 25ª giornata di Liga si apre con il ritorno alla vittoria per il Real Madrid, che batte l'Espanyol in casa. Al Bernabeu finisce 3-1 con le reti nel primo tempo di Vinicius Junior (22') con una magia e di Militao (39') di testa. Non basta agli ospiti il gol in avvio di Joselu, che all'ottavo minuto aveva spaventato i Blancos sbloccando la partita. Nel finale (93') arriva anche il gol di Asensio che chiude la partita. Dopo i due pareggi contro Atletico Madrid e Real Betis, Ancelotti torna a vincere in campionato portandosi momentaneamente a -6 dal Barcellona di Xavi, atteso dall'Athletic Bilbao. Vittoria importante per il Real Madrid, che arriva a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool, con i Blancos in largo vantaggio dopo il 5-2 dell'andata.