Liga: vittorie per Real Sociedad, Betis e Villarreal mentre il Siviglia va ko

ROMA - Missione compiuta nella 26ª giornata della Liga per le tre squadre che si contendono le ultime posizioni in zona Europa dietro al Barcellona e al Real Madrid impegnate nel 'Clasico' e all' Atletico terzo della classe.

Il Siviglia resta in zona 'calda'

Sorride la Real Sociedad (reduce dall'eliminazione in Europa League per mano della Roma) che in casa piega 2-0 l'Elche grazie ai guizzi di Kubo e Barrenetxea e resta così quarta a +3 sul Betis, che tra le mura amiche supera invece il Maiorca (1-0) grazie alla rete segnata da Borja Iglesias al 48'. Netta vittoria (3-0) poi per il Villarreal sul campo dell'Osasuna: a decidere il match la doppietta di Morales e la rete di Chukwueze. Cade invece sul campo del Getafe il Siviglia, possibile avversaria della Juve in un'eventuale semifinale di Europa League se gli andalusi avranno la meglio sul Manchester United e i bianconeri sullo Sporting Lisbona: la squadra dI Sampaoli perde 2-0, punita dai gol di Munir El Haddadi e Unal, restano così nella zona 'calda' della classifica.

