Ancelotti e Xavi, scontro dopo il Clasico per il gol annullato ad Asensio

ROMA - Una sconfitta che fa male veramente. Perdere in pieno recupero contro i rivali di sempre, è ancora peggio. Il Barcellona batte il Real Madrid 2-1 e si invola a +12 in classifica, chiudendo con ogni probabilità, la lotta per la conquista della Liga. Restano però forti dubbi sul gol non convalidato ad Asensio quando si era ancora sull'1-1. Sarebbe stato il gol del vantaggio per i blancos, che avrebbe di fatto cambiato tutto. Nel post partita Carlo Ancelotti tecnico delle merengues solleva i dubbi, considerando la non nitidezza del fermo immagine. "A me resta il dubbio. Non c'è nulla di sicuro e abbiamo il diritto di avere il dubbio. Torniamo a Madrid con questo dubbio. Ai Mondiali c'erano degli offside che erano chiarissimi, qui mi rimane il dubbio". Pronta la replica stupita del tecnico del Barça Xavi: "Mi sorprende che Ancelotti abbia dei dubbi sul gol annullato, perché è una questione scientifica. Il fuorigioco è chiaro e non ci sono dubbi. Se oggi si parla del VAR è di traca. Il fuorigioco è chiarissimo”.