Aubameyang fa infuriare il Chelsea: il motivo è clamoroso

BARCELLONA (SPAGNA) - L'avventura di Pierre-Emerick Aubameyang con il Chelsea sembra essere giunta ai titoli di coda. Fuori dal progetto tecnico dell'allenatore dei ' Blues ', Graham Potter , che non l'ha nemmeno convocato per l'ultima partita di campionato contro l' Everton , l'attaccante gabonese continua a far parlare di sé soprattutto per i comportamenti che lo vedono protagonista fuori dal campo. L'ultima follia è arrivata nel weekend.

Aubameyang vola a Barcellona

L'attaccante gabonese è infatti volato a Barcellona per assistere al Clasico tra i 'Blaugrana' e il Real Madrid andato in scena ieri sera al 'Camp Nou'. Alla fine della partita vinta dai ragazzi di Xavi che si avvicinano al trionfo in Liga, Aubameyang è sceso negli spogliatoi per festeggiare l'importante vittoria assieme ai suoi ex compagni di squadra, con i quali ha mantenuto ottimi rapporti. A testimoniare la sua presenza al 'Camp Nou' dell'attaccante del Chelsea c'è la storia Instagram di Ferran Torres che lo ha accolto negli spogliatoi per festeggiare il successo sui rivali madrileni. Una scena insolita che ha fatto infuriare il Chelsea: nelle ultime quattro partite dei 'Blues', Aubameyang si è accomodato in tribuna e, visto quanto accaduto, continuerà a farlo fino al termine della stagione.